فرق الإنقاذ تزود الطفل المغربي #ريان بالأوكسجين

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أوقفت السلطات الإقليمية في #المغرب، قبل قليل اليوم الجمعة، عملية الحفر بالقرب من الثقب المائي الذي يوجد به #الطفل_ريان، بسبب مخاوف من وقوع انهيار صخري جديد.

وحسب صحيفة هسبريس الإلكترونية أصدرت السلطات أوامر إلى سائقي الآليات من أجل توقيف عملية الحفر، بسبب سقوط التربة.

وكشفت مصادر مطلعة أن عناصر الوقاية المدنية زودت، صباح اليوم الجمعة، الطفل ريان بقنينة أوكسجين جديدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news