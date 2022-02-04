مطعـــم «كيـــش محـــل».. فـــي منتجــــع شيـــراتون شــــاطئ جميــــرا يقـــدم عــروضاً ترفيهـيــة استــثنــائيـــة

المصدر: الإمارات اليوم

يرحب مطعم «كيش محل»، الوجهة المثلى للأشخاص الراغبين في الاحتفاء بالحياة من خلال النكهات الشهية والعروض الترفيهية الآسرة، بقدوم العام الجديد مع باقة جديدة من العروض والفعاليات المتميزة التي تقدم للضيوف فرصة لخوض تجارب فريدة وفائقة التميز.

وسيقوم «كيش محل» بإطلاق عروض ليليّة في منطقة المسرح المذهلة في المطعم، والذي يعتبر بمثابة وجهة مثالية في دبي. ويشتمل العرض الجديد على مجموعة من عروض الأداء المذهلة بما يشمل الموسيقى الحية الرائعة.

وتأتي العروض الترفيهية والاستعراضية على الشكل التالي: عرض هايب في كل يوم خميس من الساعة 8:00 مساءً لغاية الساعة 3:00 صباحاً، حيث يقدم المطعم تجربة مذهلة على وقع الألحان الرائعة لمنسقي الأغاني وعازفي الإيقاع أثناء تقديمهم أجمل العروض الموسيقية المصحوبة بإضاءة ليزرية مذهلة، وعرض أمسيات كل يوم جمعة من الساعة 8:00 مساءً لغاية الساعة 3:00 صباحاً.

كما يقدم المطعم مجموعة من العروض المسرحية الهزلية وعروض السيرك المعاصر والموسيقى الحماسية خلال أمسية مفعمة بالحماسة والمواهب المتميزة.

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