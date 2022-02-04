انهيار صخري يوقف لفترة عمل الجرافات لانتشال الطفل ريان

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

بعد توقف اضطراري عادت الجرافات الخمس للعمل من جديد من أجل إخراج الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر بالقرب من منزله بمركز تمروت.

وأوضحت مصادر من مكان البئر أن «فريقا من الطبوغرافيين المغاربة حاولوا رصد مكان تواجد الطفل ريان قبل أن ينصرفوا للسماح للجرافات باستكمال عملية الحفر» حسب هسبريس.

وكانت أشغال الحفر الجارية لانتشال الطفل من البئر، قد توقفت لفترة، حيث أدى انهيار صخري طفيف إلى توقيف عملية الحفر لإخراج ريان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news