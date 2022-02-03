فنانون مغاربة وعرب يتفاعلون مع مأساة الطفل ريان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تفاعل عدد من الفنانين المغاربة والعرب، مع فاجعة الطفل المغربي ريان، ذو الخمس سنوات، الذي سقط في بئر بمسافة 30 متر تحت الأرض، بإحدى قرى مدينة شفشاون، معبرين عن تعاطفهم الكبير مع أسرته.

وكتبت الفنانة لطيفة رأفت: "ياربي فهاد الليلة العظيمة أول رجب نتمنى يخرج ريان من ديك الحفرة عما قريب ونفرحوا مع وليديه قطع لي قلبي عفاكم دعواتكم. وديروا بالكم على وليداتكم الاهمال لا يرحم".

وأضافت لطيفة: "شكرا للسلطات المحلية والوقاية المدنية والدرك الملكي وأهالينا في شفشاون اللي واقفين وقفة رجل واحد لإخراجه، ولازم يكون قانون صارم لبناية الآبار والصوندات ووقاية المارة بجانبهم؟".

فيما علق الفنان أمين أمينوكس بـ"يا من نجيت يوسف عليه السلام من قاع البئر احفظ صغيرنا ريان وارزقه النجاة من عندك ان شاء الله"، وقال فنان الراب مسلم: "اللهم احفظه بعينك التي لا تنام فأنت خير الحافظين".

ومن جانبه كتب الفنان رببيع القاطي، عبر حسابه الرسمي بـ"انستغرام": "لم ننم في انتظار خبر إخراجنا من البئر الملعونة، ريان ونحن معه عالقون رحماك إلهي".

وعبر الفنان المصري محمد منير عن حزنه قائلا: "ريان طفل مغربي عنده 5 سنوات، سقط في بئر ضيق جدا منذ أكثر من 35 ساعة على عمق يزيد عن 32 متر.. 4 متطوعين حتى الآن حاولوا النزول في البئر لإنقاذه ولكنهم فشلوا بسبب ضيق البئر ولكن محاولات انقاذ الطفل مستمرة بكل الطرق حتى الآن.. منذ قليل أظهرت الكاميرات أن الطفل ريان لازال حيا ويحرك يده نحن لا نملك إلا الدعاء بأن يخرج ريان من البئر.. اللهم اخرجه لأهله سالما معافى يارب العالمين".

ورغم مرور أزيد من 40 ساعة على الحفر، إلا أن فرق الإنقاذ لم تستطيع بعد الوصول إلى الطفل ريان، العالق في قعر البئر منذ مساء الثلاثاء، ويعاني جروح وإصابات في الرأس، وفق كاميرا أنزلها رجال الوقاية المدنية.

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