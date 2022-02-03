«برج خليفة» يتألّق بإنارة جميلة احتفالاً برأس السنة القمرية الصينية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «برج خليفة» إقامة عروض ضوئية رائعة، جديدة احتفالاً برأس السنة القمرية الصينية، فالمبنى الأطول في العالم يحتفل بعام النمر بأسلوب أخّاذ لغاية يوم غد الجمعة، حيث سيعيش الجمهور لحظات لا تُنسى مع هذا العرض الضوئي الشائق الذي يقام خلال الأيام الأربعة عند الساعة 7:45 و9:45 مساءً.

وستتميّز عروض «برج خليفة» بمناسَبة السنة الصينية الجديدة بكثير من الحيوية والجمال، من خلال انعكاسات مبهرة اعتاد الضيوف والزوّار روعتها في عروض سابقة. وكيفما كانت رغبة الضيوف بمشاهَدة هذه العروض، أكان ذلك بجانب «نافورة دبي» الشهيرة أم من أحد المطاعم الكثيرة في «دبي مول»، المطلّة على موقع الحدث، فإن الخيارات لا تُحصى بالطبع.

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