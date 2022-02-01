«دبي للتسوق».. أطول وأكبر مهرجان للبيع بالتجزئة حول العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أسدلت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أمس، الستار على النسخة الـ27 من مهرجان دبي للتسوق، الذي استمر على مدى 47 يوماً من البهجة والإثارة، وبالتزامن مع بداية عام جديد من تقويم فعاليات قطاع التجزئة في المدينة، وخلال عطلة نهاية أسبوع، تميزت بعروض التخفيضات الكبرى، وتوزيع الجوائز الضخمة، والعديد من الفعاليات الترفيهية المبتكرة عالمية المستوى.

وتضمنت احتفالات ختام المهرجان في نسخة هذا العام باقة من الحفلات الغنائية والموسيقية لفنانين عرب وعالميين، بمن فيهم جيمس بلانت، نجم الغناء العالمي، ونجم الغناء راشد الماجد، في ليلة جمعته بالنجم العراقي وليد الشامي. ليس هذا فحسب، فذلك إضافة إلى حفل «سوّاح» مع تقنية الهولوغرام المدهشة للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ. ونظمت مجموعة الزرعوني عرضاً مذهلاً للألعاب النارية في ذي بوينت وبلوواترز وذا بيتش، مقابل جميرا بيتش ريزدنس.

خلال أيام المهرجان الـ47، استمتع المواطنون والمقيمون والزوار في دبي بمجموعة كاملة من تجارب التسوق والربح والترفيه، طوال اليوم وكل يوم، ومن خلال 320 حفلة موسيقية، وعروض حية، و160 عرضاً ضوئياً، و430 فعالية ترفيهية وعروض فنية مع معرضين للضوء، ومليون ضوء في الشوارع، وثماني أسواق تابعة لمهرجان دبي للتسوق مع 220 كشكاً محلياً، وفرص ترفيه غير مسبوقة، لتضاف إلى قائمة الأحداث الثقافية في المدينة، في حين قدمت العشرات من الصفقات الضخمة والمفاجآت اليومية والفعاليات في أكثر من 54 مركز تسوق، إضافة إلى إطلاق أكثر من 50 منتجاً حصرياً في دبي، وإطلاق علامة تجارية للمرة الأولى في العالم والمنطقة، لتوفير تجربة تسوق رائعة خلال مهرجان دبي للتسوق.

وبما يتماشى مع روح مهرجان دبي للتسوق، كان هناك ما قيمته 30 مليون درهم من الجوائز التي تم منحها من خلال السحوبات اليومية والهدايا، والتي ربحها العديد من الفائزين المحظوظين، وتشمل جوائز الذهب بقيمة ستة ملايين درهم، وسيارات نيسان وإنفينيتي، والمزيد من الذهب والجوائز النقدية، إضافة إلى فرصة متاحة للفوز بشقة في مدينة جميرا ليفينج.

وعن نجاح نسخة 2022 من المهرجان، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تحتضن دبي أفضل العلامات التجارية في العالم، ومن خلال الفعاليات السنوية، مثل مهرجان دبي للتسوق، الذي يعد اليوم أكبر وأطول مهرجان تسوق في العالم، تواصل المدينة تقديم أرقى تجارب التسوق وتناول الطعام والتجارب الثقافية والترفيهية ذات المستوى العالمي، مع إتاحة فرص الفوز بجوائز هائلة». وأضاف: «يحظى قطاع التجزئة بأهمية استراتيجية بالنسبة لرؤية دبي الاقتصادية، والذي يلعب دوراً مهماً في دفع النمو. ومع ذلك، فإن مهرجان دبي للتسوق لا يمثل سوى بداية أجندة فعاليات المؤسسة، التي تستمر على مدار العام في إتاحة أنشطة التسوق والترفيه والفوز للجميع من مواطنين دبي ومقيمين وزوار، دعماً للسياحة، وتعزيزاً لمكانة دبي باعتبارها وجهة تسوق عالمية. ويأتي نجاح النسخة الـ27 من المهرجان تأكيداً على ترحيب دبي المستمر بالجميع في بيئة آمنة، بفضل التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات لضمان صحة الزوار والمقيمين وسلامتهم في أرجاء المدينة».

وأعلنت مؤسسة دبي للتجزئة عن تأكيد إطلاق النسخة الـ28 لمهرجان دبي للتسوق في تاريخ 15 ديسمبر 2022 وحتى تاريخ 29 يناير 2023.

ومن الجدير بالذكر أن ختام مهرجان دبي للتسوق يواكب بداية احتفالات دبي بالعام الصيني الجديد، التي تستمر حتى تاريخ 12 فبراير، مع إطلاق مجموعة ربيع وصيف خلال شهري فبراير ومارس.

• إطلاق النسخة الـ 28 لمهرجان دبي للتسوق في 15 ديسمبر 2022.



• قطاع التجزئة يحظى بأهمية استراتيجية لرؤية دبي الاقتصادية ويلعب دوراً مهماً في دفع النمو.

• 320 حفلة موسيقية وعروض حية خلال المهرجان.

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