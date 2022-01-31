شبهات القتل تحوم حول امرأة دهست أماً وابنها في النمسا

المصدر: فيينا - د ب أ

بدا الأمر في البداية حادثاً مرورياً مميتاً، ولكن الشرطة الجنائية في النمسا تحقق الآن مع سائقة بناء على اتهامات بالقتل.

وتشتبه الشرطة في أن السائقة (37 عاما) صدمت المرأة (43 عاما) وابنها (5 أعوام) في فيلاخ مساء يوم السبت لترديهما قتيلين.

وقال متحدث باسم مكتب النائب العام في كلاجنفورت لوكالة الأنباء النمساوية (ايه بي ايه) اليوم الإثنين إن السائقة اعترفت بنية القتل. غير أنه بحسب روايتها فهي لم تلحظ الصبي.

وأضاف: "سوف يطلب مكتب النائب العام وضعها رهن الحجز ما قبل المحاكمة".

وحتى الآن لا يوجد سبب معلوم بشأن الدافع. وبحسب ممثلي الادعاء، كان الشريك السابق للمشتبه فيها على علاقة بالضحية وهو والد الصبي.

ووقع الحادث في منطقة تبلغ السرعة فيها 30 كيلومترا في الساعة. وبعد ذلك قادت السائقة سيارتها لـ500 متر أخرى. وأصيبت السائقة نفسها في الحادث.

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