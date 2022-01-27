شاهد.. لحظة سرقة سيارة سعودي أمام عينيه في الرياض (فيديو)

المصدر:
  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
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وثق مقطع فيديو ، لحظة سرقة سيارة من نوع "تويوتا" لمواطن سعودي، أمام عينيه بطريقة لا تخطر على البال، في حي الخليج شرق الرياض.

وأظهر مقطع الفيديو، وقوف السيارة "سوداء اللون"، بينما يقوم المواطن بوضع مشترياته بداخلها، خلال وقوفه أمام مسجد طلحة في حي الخليج.

ولم تمر إلا ثوان معدودة، حتى جاء شخصان، وقاما بركوب السيارة، وقيادتها والفرار بها وأبوابها مفتوحة وكذلك "الشنطة الخلفية" حسب صحيفة المرصد.

وحاول مالك السيارة الجري خلف اللصوص على أقدامه، ولكنه فشل في اللحاق بهما، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

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