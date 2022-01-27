«علقة ساخنة» لروسي تنكر في زي عامل نظافة ليصور «منشية ناصر» بالقاهرة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تعرض شاب روسي للضرب على يد مواطنين مصريين في حي منشية ناصر بالقاهرة.

وتعرض الروسي وهو مصور يدعى أرسيني كوتوف للضرب، بعد أن تنكر في زي عامل نظافة، ودخل مناطق تجميع القمامة في حي منشية ناصر بالقاهرة، والتقط صورًا ومقاطع فيديو دون رغبة السكان ومواطني الحي.

وتبين أن هذا الروسي التقط صورًا لمجموعة من السيدات، مما جعل السكان،

يشتبهوا به وأشبعوه ضربا بعد أن اكتشفوا أنه أجنبيا.

وأبلغ سكان المنطقة، الشرطة التي وصلت للمكان على الفور، وتم القبض عليه وأخذه إلى قسم منشية ناصر للتحقيق معه ومعرفة دوافعه.

على صلة، أعلنت السفارة الروسية في القاهرة أن المصور أصيب في رأسه نتيجة للضرب الذي تعرض له، وطالبت بالإفراج عنه وإطلاق سراحه.

وذكرت السفارة أن الخارجية الروسية تجري تحركات سريعة مع الجهات المصرية للإفراج عن المصور.

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