قرار قضائي بحق ريم البارودي بتهمة سب وقذف ريهام سعيد

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

قررت المحكمة الاقتصادية تغريم الفنانة ريم البارودي 20 ألف جنيه، والتعويض للمدعى بالحق المدني 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، في أحد البرامج التليفزيونية.

وأقامت ريهام سعيد قضية جنح ضد ريم البارودي بتهمة السب والقذف والطعن في الأعراض في وقت سابق، مستندة إلى تسجيل صوتي توجه لها فيه ألفاظ سباب، مشيرة إلى أن المحامي الخاص بها اعترف بأن صوتها في التسجيل هو الذي تعرضت فيه الإعلامية ريهام سعيد للسب، رافضة أن تكون طريقة الخلاف بينها وبين أي إعلامية أو فنانة بهذا الشكل، ويجب أن يكونوا قدوة للجمهور.

وفي وقت سابق ردت الإعلامية ريهام سعيد، ببرنامج شيخ الحارة، على سؤال ما إذا كانت تشعر بالغيرة من الفنانة ريم البارودي، قائلة: الغيرة مش عندي، لأن أنا ولا باحس إن أنا أحسن من حد، ولا حد أحسن مني، وده كلام أهبل أغير منها عشان إيه؟ عشان هي تألقت أو تفوقت في إيه.

وأضافت ريهام السعيد: لم نكن يومًا صديقتين، وقابلتها 6 مرات في حياتي، ونحن لا يشبه بعضنا بعضًا.

ووفقًا لريهام سعيد فإن بداية الخلاف عندما شاركت صورة لدرة وإشادتها بإطلالتها، معقبة: كلمني أحد الأشخاص وقالي ريم زعلانة من الصورة.. شوية ولقيت صورة نازلة وهي حاضنة زينة، وبتقول اللي مش عاجبه يشرب من البحر.

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