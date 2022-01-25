«الداخلية السعودية» تكشف هوية شخصَيْن دهسا رجلاً بعد صلاة الفجر وسرقاه «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قبضت شرطة منطقة الرياض على شخصين؛ ظهرا في مقطع فيديو متداوَل على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يقومان بدهس رجل، والاعتداء عليه.

ووفقًا للبيان الصادر عن وزارة الداخلية السعودية تبيَّن أنهما مواطنان، والمركبة مسروقة، ونفّذا جرائم مماثلة.

وأكد السناب الرسمي لوزارة الداخلية تحديد هويتَي الشخصين، والقبض عليهما، واسترداد المركبة، وإحالة القضية للنيابة العامة.



وكان خلال الساعات الماضية قد انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، مقطع فيديو، قيل إنه بالمملكة، يوثق قيام مركبة بدهس رجل بعد خروجه من المسجد فجرا، ونزول شخصين منها قاما بسرقته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات إخبارية محلية مقطع الفيديو، حيث يظهر رجل يسير في الشارع «بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر»، في حين تصدمه سيارة مسرعة من الخلف وتقذفه بعيدا، فيما يترجل منها شخصان، يقوم أحدهما بمسك الضحية، والآخر بسرقته، ما أثار ضجة كبيرة في المملكة.

🔴 عملية دهس متعمد لرجل وسرقته والاعتداء عليه بعد خروجه من المسجد في صلاة الفجر !!



هولاء من يعثون في الارض فساد



اتمنى التعاون بنشر التغريدة ليتم القاء القبض عليهم @security_gov @MOISaudiArabia @kamnapp pic.twitter.com/y0tk9NBQgV — عبدالله السالم (@Abdulahalsalemm) January 23, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news