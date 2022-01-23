هندي يشعل النار في بنك رفض منحه قرضاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تمكنت الشرطة الهندية، من ضبط عامل يدعى وسيم هزاراتساب ملا، لاتهامه بإشعال النار في فرع بنك في ولاية كارناتاكا بعد رفض منحه قرضًا.

وكان قد تقدم الشاب بطلب قرض من البنك الحكومي الهندي «كانارا»، قيمته 1.6 مليون روبية، بما يعادل 21600 دولار، ليشعر بالصدمة والخذلان، بعدما رفض البنك طلبه، بسبب التناقضات في الأوراق المقدمة والتي انتهكت سياسة البنك الائتمانية.

وركب دراجته النارية إلى فرع البنك، وفتح نافذة لرش سائل قابل للاشتعال بالداخل وأشعل النار في المبنى؛ حيث كان قد طلب القرض، لاحتياجه لمال يشتري به آلات جديدة، بحسب ما ذكره الشرطي، مؤكدًا أنه لحسن حظ البنك لم يحدث إتلاف في أي نقود أو ذهب أو أي أشياء ثمينة أخرى.

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