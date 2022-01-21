ضيف يحرج قناة تلفزيونية ويطالبها بمستحقاته على الهواء مباشرة (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" -القناة العربية- إلى موقف محرج ومفاجئ، خلال بثها المباشر، إثر مطالبة المحلل السياسي المصري مهدي عفيفي بمستحقاته المالية من القناة، والتي لم يحصل عليها منذ سنتين.

وفي التفاصيل، قدمت مذيعة خلال بث مباشر عبر القناة البريطانية "بي بي سي عربي" المحلل السياسي، مهدي عفيفي، من واشنطن لتطلب منه رأيه بتصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن حول الأزمة الأوكرانية، ففاجأها بتعليق خارج عن النص على الهواء مباشرة يطالب فيه القناة بدفع مستحقات المعلقين الذين يشاركون في برامجها.

حيث رد عفيفي، على سؤال مذيعة قناة BBC بالقول: "إن الرئيس بايدن وجد أن رأيه أدى إلى اختلاط في وجهات النظر، وقد يكون هذا سماح لروسيا في الدخول إلى أوكرانيا".

واستدرك تعليقه، بالقول: "إن الموضوع المهم الآن أن قناة BBC لم تدفع على مدى عامين أي مستحقات لنا ، قاصداً "المحللين الذين يشاركون في برامجها".

ولم يكتف عفيفي، عند هذا الحد، وإنما أبرز على الشاشة ورقة تظهر مطالبته لرئيس الأخبار في التلفزيون، انيغارد غلاد، رئيس الأخبار في التلفزيون، وتامر عبدالوهاب، المسؤول بالقسم العربي، بمستحقاته التي لم يتم صرفها طوال عامين.

فما كان من المذيعة، إلا أن تقاطعه قبل أن يكمل كلامه، وتقول له: "هل تعتقد أن هذا الأمر يهم المشاهدين الآن؟"، واستدركت تعليقها بالقول: "أنا أقدر ما تقوله"، خاتمةً حلقتها بالاعتذار من المشاهدين ومن المحلل الشاكي.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو المحلل السياسي أثناء مطالبته بمستحقاته، وتفاوتت ردود الفعل بين مؤيد للمطالب ومعارض لطريقة الطلب الذي أربك مذيعة القناة التلفزيونية .

قناة "بي بي سي" تتعرض لموقف محرج ومفاجئ خلال بثها المباشر



- المحلل السياسي المصري مهدي عفيفي يطالب بمستحقاته المالية من القناة والتي لم يحصل عليها منذ سنتين. pic.twitter.com/9cR6wlKANP — بوينت (@Thepointkw) January 21, 2022

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