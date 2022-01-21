عاصفة ثلجية تجتاح تركيا وتجمد الحمير واقفة (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لتجمد عدد من الحمير في شوارع إحدى المحافظات بتركيا.
وقال المغردون إن الفيديو يتبع محافظة وان في تركيا التي تشهد تساقط ثلوج كثيفة في هذا الوقت من العام نتيجة انخفاض درجات الحرارة في البلاد.
وشوهد في الفيديو الحمير وهي تقف في حالة تجمد وتغطيها الثلوج بشكل كامل فيما اكتست الأرض حولها باللون الأبيض.
الله المستعان— محرر صحفي - رائد الشمري (@interawe83) January 21, 2022
العاصفة الثلجية التي ضربت مدينة وان التركية جمدت الحمير في مكانهم!!#تويتر #تركيا #يوم_الجمعه #ثلوج #ليلة_المعازيم pic.twitter.com/GJJZevynJE
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