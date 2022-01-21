رداً على شائعة وفاته..نقابة الفنانين: دريد لحام بخير وفي موقع التصوير !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين، الفنانة تماضر غانم، شائعة وفاة الفنان الكبير دريد لحام، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن مجرد إشاعات.

وكتبت غانم على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد الله، ونؤكد أن أيا خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".

من جانبه، نشر المخرج باسم السلكا صورا، تجمعه بالفنان دريد لحام ومجموعة من الفنانين وقال إنها من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب" خلال تصوير أحد المشاهد قبل عدة ساعات.

وكتب السلكا في تعليقه على الصور: "الآن.. دريد لحام.. نادين خوري.. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بوفاة الفنان دريد لحام، إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أدت لدخوله المشفى، وتوفي خلال عملية جراحية في القلب.

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