أمريكي يقلد مسلسلاً شهيراً ويطير بسيارته من فوق جسر.. فيديو

رصدت كاميرات المراقبة حادثا مروعا في ولاية ميتشيغن الأميركية، طارت فيها سيارة فوق جسر، في مشهد يذّكر بمشهد معروف بالمسلسل الأميركي الشهير "ذا دوكس أوف هازرد".

وكان سائق تحت تأثير الكحول يقود سيارته في أحد شوارع ميتشيغن، عندما قرر أن يقفز بسيارة فوق جسر، من خلال زيادة سرعة السيارة.

وفي النهاية، انقلبت السيارة على جانب الطريق بعد هذا التصرف الخطير.

ولحسن الحظ، تمكن الرجل من الزحف حتى خرج من السيارة وهب سائقون كانوا في المنطقة لمساعدة السائق الذي تعرض للحادث، وانتظروا حتى قدمت سيارة الإسعاف.

وأصيب السائق بجروح خلال الحادث، نقل على أثرها إلى المستشفى، وتبين هناك أن الجروح غير مهددة للحياة، كما تبين أنه كان يقود تحت تأثير الكحول.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الحادثة وقعت ظهر 14 يناير الجاري، مشيرة إلى أن عمر السائق كان (25 عاما).

ومن جانبها، أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الحادث يشبه إلى حد كبير مشهدا وقع في مسلسل "ذا دوكس أوف هازرد"، عندما قام أحد نجوم المسلسل بحركة بهلوانية تمثلت في القفز بسيارته عن أحد الجسور. ;

Intoxicated driver does “Dukes of Hazzard” jump over West Michigan freeway bridge, police say https://t.co/b4biNOvpKB pic.twitter.com/IDnvJHn59J