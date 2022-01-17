كاظم الساهر يبهج جمهور دبي.. ويحذّر من «كورونا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطرب النجم العراقي كاظم الساهر جمهور دبي، خلال حفله الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وتألق الساهر خلال الحفل الذي استمر حتى بعد منتصف الليل، بقاعة «كوكا كولا ارينا» بدبي، وسط حضور كبير لجمهور من مختلف الجنسيات الخليجية والعربية.

وتألق الساهر خلال الحفل الذي نظّمته شركة «مومنتس ايفنتس»، وقدم مجموعة من أشهر أغنياته، ومنها أغنية «عيد العشاق»، و«ها حبيبي»، و«الحب المستحيل».

ودعا القيصر جمهور الحفل إلى أن يلتزموا بالإجراءات الوقائية، وألا يتهاونوا في حماية أنفسهم، مؤكد أن هذا الفيروس «لا مزاح معه»، داعياً الله أن يحفظ الجميع من كل شر، قبل أن يختتم فقرته بأغنيته الشهيرة «قولي أحبك»، وسط سعادة كبيرة من الجمهور الذي استمر متابعاً للحفل حتى الساعة الواحدة صباحاً، في واحدة من أنجح حفلات مهرجان دبي للتسوق.

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