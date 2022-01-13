تخفيضات كبرى ضمن مهرجان دبي للتسوق

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بدبي احتفالاتها بالعام الجديد خلال شهر يناير الجاري، حيث كشف مهرجان دبي للتسوق عن سلسلة من التخفيضات والعروض المذهلة ضمن مراكز التسوق ومتاجر التجزئة المختلفة في أنحاء المدينة.

وبإمكان المتسوقين خلال شهر يناير الاستمتاع بتشكيلة مختارة من الصفقات والعروض التي تقدمها نحو 800 علامة تجارية عبر أكثر من 3500 متجر في دبي، في إطار موسم تخفيضات مهرجان دبي للتسوق الذي يستمر حتى 30 يناير، حيث تقدم تخفيضات تصل نسبتها من 25%-75%.

وسيكون في انتظار المتسوقين عدد من التخفيضات التي لا تفوت بما في ذلك «التخفيضات الكبرى في دبي مول»، مركز التسوق الأكبر والأكثر زيارة على مستوى العالم، يوم السبت 15 يناير الجاري، والتي تستمر يوماً واحداً وتشمل عروضاً حصرية وتخفيضات تصل إلى 90% على مختلف العلامات التجارية للأزياء والجمال والمنزل ونمط الحياة. وستتاح أمام المتسوقين فرصة الفوز بجائزة «مليونير سكاي وردز» من مهرجان دبي للتسوق، ولمضاعفة الفرص بالربح يمكن التسوق بقيمة 100 درهم أو أكثر لدى شركاء تطبيق «سكاي وردز ايفريداي» من طيران الإمارات في دبي مول.

وأمام من يخططون لتنفيذ تجديدات في منازلهم فرصة تقدم «مارينا هوم»، خصماً بنسبة 25% على كل شيء حتى 30 يناير الجاري في متاجرها، كما سيكون لمتسوقي الأثاث والمستلزمات المنزلية فرصة التوفير الهائل في متاجر Chattels & More، التي تقدم خصماً بنسبة 25%-75% على جميع المنتجات.

كما تقدم العلامة التجارية Beds, Bags and Beyond خصماً بقيمة 75% على مجموعة واسعة من مفروشات الأسّرة وأدوات المطبخ والأثاث والديكور المنزلي، وتقدم علامة التجميل العالمية «ماك كوزمتيكس» عروضها للمتسوقات الباحثات عن إطلالة تليق بالعام الجديد. أما عشاق المجوهرات أو الباحثين عن هدايا مميزة هذا الموسم فهم على موعد مع تخفيضات تصل إلى 50% على تشكيلات مختارة لدى «مجوهرات جوهرة» لغاية 30 يناير. ولمن يبحثون عن الجديد في عالم الهواتف وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، يمكنهم الاستفادة من عروض «اتصالات» الرائعة خلال مهرجان دبي للتسوق.

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