خباز يبصق على عجين "الروتي" في مطعم.. فيديو

ظهر على الإنترنت مقطع فيديو لخباز يبصق على العجين أثناء صنع خبز "روتي" في التندور في مطعم على جانب الطريق في ولاية أوتار براديش، وهو ينتشر بسرعة.

تم تسجيل قضية واعتقال ستة اشخاص.

في الفيديو القصير، شوهد اثنان من الطهاة يصنعان خبز الروتي في التندور.

وشوهد أحدهم وهو يضع العجين على قطعة قماش مبللة وهو يبصق عليها.

كان الخباز الآخر غير منزعج واستمر في عمله، بينما كان موظف آخر يقف على مسافة ينظر إليه أيضًا.

بناءً على المقطع، تحركت الشرطة الهندية وقامت باعتقال المتهمين، وتم تسجيل قضية ضد مالك المطعم و5 عمال.

