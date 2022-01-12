ظهور أسماك في مياه سيول بالسعودية.. حادثة «محيرة» تستدعي مراقبة مختصين «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت أمانة محافظة الطائف في المملكة العربية السعودية، عن وضع حادثة «محيرة» في عهدة المختصين؛ وذلك بعد تداوُل مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يُصوِّر أسماكًا ظهرت ضمن مياه الأمطار التي هطلت مساء أمس على شمال الطائف وماعرف بـ «السيل الكبير».

ونقل موقع «سبق» عن مصادر في امانة مجينة الطائف أنه تم الوقوف من قِبل المختصين بالأمانة على الموقع المذكور والمواقع المحيطة، وتم وضع الموقع تحت المراقبة المستمرة من قِبل بلدية السيل الكبير، ونسقت الأمانة مع الجهات المختصة لمتابعة الوضع بعد أن كانت السيول قد أدت إلى فيضان أحد السدود بالسيل الكبير.

وأكدت الأمانة أنه تم تكثيف الرقابة الصحية الميدانية للمختصين على المحال والمطاعم، والكشف عن المعروضات للتأكد من سلامتها، وإخضاعها للرقابة المستمرة.

وأهابت أمانة الطائف بالمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أية حالات تخالف الاشتراطات الصحية والبلدية، كما شكرت الأمانة الجميع على التعاون والتواصل المستمر معها في سبيل توفير بيئة صحية وسليمة.

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