كاميرات توثق جريمة ترتكبها ام امريكية بحق رضيعها «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

وثقت كاميرا المراقبة حادثة مروعة شهدتها ولاية نيومكسيكو الأميركية، حيث اقدمت أم على القاء طفلها في حاوية للنفايات.

ويظهر الفيديو وصلول الأم بسيارة بيضاء اللون إلى مكان وجود ثلاث حاويات متراصة في مدينة هوبز بولاية نيومكسيكو.

وأظهرت الكاميرا المرأة وهي تترجل من السيارة، حيث فتحت الباب الخلفي وألقت بالطفل ببردود شديد، وغادرت المكان.

وقعت الحادثة في 7 الشهر الحالي وظل الرضيع يئن لنحو 6 ساعات، وعندما جاء ثلاثة أشخاص إلى المكان للبحث في الحاوية، استرعى انتباههم بكاء رضيع مستمر.

وكان المولود على قيد الحياة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث وصفت حالته بالمستقرة.

الى ذلك تمكنت الشرطة الأميركية من القبض على الأم، وهي أليكسيس أفيلا (18 عاما)، ووجهت لها السلطات القضائية محاولة القتل وإساءة معاملة طفل والتخلي عنها، وقد اعترفت الأم بما نسب إليها.

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