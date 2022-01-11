مسن سعودي يتصدر «التواصل الاجتماعي»: حليب الابل والماء ماينباع.. «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، في السعودية، مقطع فيديو لرجل مسنّ، يرفض بيع حليب الإبل التي يملكها، مشيرًا إلى أن بيعها لا يجلب البركة لصاحبها.

ويظهر شاب في مقطع الفيديو، وهو يحاول إقناع المسن ببيع حليب الإبل الفائض، بينما يرفض المسن رفضًا تامًا، مما أثار تعاطفًا وترحيبًا كبيرًا بموقف الرجل المسن.

وشهد مقطع الفيديو المتداول تفاعلاً كبيرًا على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»؛ حيث أعرب المتابعون عن إعجابهم بحفظ المسن بالعادات والتقاليد والموروثات التي يتبعها بعض القبائل.

شاب يحاول اقناع رجل كبير في السن ببيع حليب ناقته والمسن يرفض رفضاً قاطعاً بقوله (حليب الابل والماء لا تباع.. اللي يبيعها مافيه بركة) في مجتمعنا ثقافة مسلمات ثابتة في الكرم والشهامة ومتوارثة عبر الأجيال pic.twitter.com/TYmtxmjG8I — مجتمع طويق (@TuwaiqPPL) January 10, 2022

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