القبض على مدرس متهم بالتنمر في قضية بسنت خالد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من القبض على المدرس المتهم الآخر بالتنمر على الفتاة، بسنت خالد، ضحية الابتزاز الإلكتروني بعد تحديد هويته.

وذكرت شقيقة الضحية أن المدرس تنمر عليها أمام زميلاتها وقال لها: "بقيتي تريند رقم واحد أكتر من شيماء، ثم بعد ذلك عادت لمنزلها وتناولت الحبه القاتله وتوفيت".

و بحسب "اليوم السابع" قررت نيابة كفرالزيات حبس المتهمين في واقعة الفتاة بسنت خالد، 4 أيام على ذمة التحقيق، والتي شغلت الرأي العام بعد فتح باب التحقيق بناء على اتهام والدها للمتهمين، وتم توجيه تهم الابتزاز وإساءة استخدام وسائل الاتصالات وإفشاء أسرار الحياة الخاصة من قبل جهات التحقيق، للمتهمين واعترفوا خلال التحقيق بكافة الملابسات حول الواقعة.

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