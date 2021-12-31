كلاب ضالة تطارد طفلاً يقود دراجة هوائية في الطائف (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة لمطاردة كلاب ضالة لطفل يقود دراجة هوائية في َمُخطط الأمير عبدالرحمن بالردف في الطائف بجوار مصلَّى العيد.

وتعد هذه الحالة الثانية خلال هذا الأسبوع، التي ترصد فيها كاميرات المراقبة مهاجمة الكلاب الضالة لطفل في َمُخطط الأمير عبدالرحمن.

ويظهر الفيديو مطاردة سريعة للكلاب الضالة للطفل الذي كان يقود دراجة، فيما تمكن من الهرب وسط ملاحقتهم له.

وسبق أن هاجمت الكلاب طفلاً آخر الأسبوع الماضي وتمكن الطفل من الركض سريعاً والهرب في الشارع المقابل لمنزله.



رصدت كاميرات المراقبة مطاردة كلاب ضالة لطفل في أحد مخططات #الطائف

وتعد هذه الحالة الثانية خلال هذا الأسبوع، التي ترصد فيها كاميرات المراقبة مهاجمة الكلاب الضالة للاطفال في الطائف. pic.twitter.com/jllg36ds1F — Mjod Mix (@MjodMix) December 31, 2021

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