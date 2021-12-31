نجا بإعجوبة بعد سقوط مولد ضخم فوقه تماما «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أنقذت العناية الإلهية عاملا في احد المصانع من موت محقق، بعد سقوط مولد ضخم فوقه تماما، كاد العامل أن يفقد حياته، إلا أن العامل يبدو أنه تحرك في اللحظات الأخيرة لينجو بأعجوبة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لم يتسن التحقق من مكان تصويره، يظهر لحظة سقوط مولد هائل الحجم داخل مصنع، فيما كان يتحرك أسفله أحد العمال.

وأوضح ناشرو الفيديو بحسب وكالة " سبوتنيك" أن الحادث وقع أثناء نقل مولد الديزل بواسطة رافعة، إلا أن حبال الرافعة انقطعت أثناء عملية النقل ما تسبب في سقوط هذا المولد العملاق، إلا أنه لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى.

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