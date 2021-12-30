سيارة تقتحم صيدلية في المدينة المنورة.. وجرس الإنذار يدوي (فيديو)

المصدر: رصد موقع الإمارات اليوم

اقتحمت مركبة مسرعة، مساء اليوم الخميس، صيدلية في المدينة المنورة وحطمت إحدى الواجهات الزجاجية بالواجهة الرئيسة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع "تويتر" السيارة وهي مستقرة في الواجهة الزجاجية للصيدلية بعد تحطيمها، فيما كان جرس الإنذار يدوي.

وبحسب المعلومات المتوفرة، حسب صحيفة المرصد، فإن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات، واقتصرت الأضرار المادية على الواجهة الزجاجية للصيدلية فقط.

#شاهد: مركبة تقتحم صيدلية في #المدينة وتحطم واجهتها الزجاجية.. وجرس الإنذار يدوي



pic.twitter.com/BPXGBlpKc1 — جـديــد المديــنـــة 🇸🇦 (@jadeed_madinah) December 30, 2021

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