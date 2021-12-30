إعجاب سعودي بشاب أصر على دفع الحساب عن صديقه بطريقة طريفة «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثار تصرف شاب سعودي مع صديقه موجهة واسعة من الدعم والاعجاب في السعودية، وذلك بعد انتشار فيديو بشكل كبير على " السوشال ميديا".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية على نطاق واسع، مقطع فيديو «طريف» وثقته كاميرات أحد المطاعم، لشاب أصر على دفع الحساب عن صديقه أمام أحد المطاعم.

ووثق مقطع الفيديو سيارة تقف على شباك الطلبات في أحد المطعم، فيما يفتح الشاب الجالس بجانب السائق باب السيارة من الجانب الأيمن ويقفز فوقها ليدفع الحساب بدلا من صديقه، في مشهد أثار إعجاب الكثيرين.

وأشاد المغردون بردة فعل الشاب تجاه صديقه واعتبروها «جانبا من كرم أبناء الوطن وأخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرت معهم إلى يومنا هذا».

جانب من كرم ابناء الوطن واخلاقهم النبيلة التي توارثوها واستمرّت معهم الى يومنا هذا ، وهو مشهد نراه يومياً ، ونعم وجعل يمناك ما تعَطب ♥️🇸🇦 pic.twitter.com/ssIP3BTSWM — سلمان بن حثلين (@S_H_188) December 28, 2021

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