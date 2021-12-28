إنفلونزا الطيور تواصل التفشي في أوروبا.. وذبح 80 ألف دجاجة بالتشيك

المصدر: براغ - أ ف ب

من المقرر ذبح نحو 80 ألف دجاجة في جمهورية التشيك الثلاثاء بسبب إصابتها بإنفلونزا الطيور، فيما تم رصد أول بؤرة في سلوفينيا، مع تواصل تفشي الفيروس في أوروبا من طريق الطيور المهاجرة.

ويقوم الأطباء البيطريون بذبح 80 ألف دجاجة مصابة بأنفلونزا الطيور الثلاثاء في مزرعة ليبوتينيس، البعيدة نحو 45 كيلومتراً شمال براغ.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تسبب تفشي انفلونزا الطيور بنفوق أكثر من مئة ألف دجاجة في المزرعة التشيكية التي كانت تضم 188 ألف دجاجة قبل عيد الميلاد.

وقال المتحدث باسم الادارة البيطرية الوطنية بيتر ماجر لوكالة فرانس برس إن "ذبح الدجاج" المصاب بانفلونزا الطيور "جار".

وأضاف: "الأرقام تظهر أن هذه السلالة، إتش5 إن 8 الشديدة العدوى، عنيفة وتفتك بسرعة وعلى نطاق واسع وخصوصا الدواجن".

وسجلت جمهورية التشيك هذا العام 48 بؤرة تفش لإنفلونزا الطيور، وهي أعلى نسبة سنوية.

وقالت السلطات السلوفينية إن مزرعة صغيرة في شمال شرق البلاد خضعت للحجر الصحي الثلاثاء بعد اكتشاف أول إصابة بأنفلونزا الطيور، مؤكدة أنها الأولى بفيروس إتش5 إن 8 هذا العام.

وأجريت اختبارات في أعقاب ارتفاع عدد الطيور النافقة في مزرعة بالقرب من سلوفينسكا بسترتشا، على بعد حوالي مئة كيلومتر شمال شرق العاصمة ليوبليانا.

وأعلنت فرنسا مؤخراً رصد بؤرة لأنفلونزا الطيور في جنوب غرب البلاد، فيما ذبحت السلطات البريطانية في وقت سابق من هذا الشهر نحو نصف مليون طائر على خلفية أكبر موجة أنفلونزا طيور شهدتها على الإطلاق. كما فرضت بلجيكا وهولندا تدابير لعزل الدواجن في الأشهر الأخيرة بعد اكتشاف بؤر للمرض.

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