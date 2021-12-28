لانشغاله بزوجته الثانية.. سعودية تحصل على الطلاق وتطرد زوجها من المنزل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجحت سيدة سعودية في فسخ عقد زواجها وطرد زوجها بعد 35 سنة من الزواج لانشغاله بزوجته الثانية.

وأيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في جدة حكماً قضى بفسخ نكاح زوجة في الـ55 من عمرها كانت قد طردت زوجها من منزلها، ثم تقدمت بطلب طلاقها؛ لتغيبه وانشغاله بزوجته الجديدة.

وبحسب صحيفة «عكاظ»، فإن دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف، عقدت جلسة عبر الاتصال المرئي ذكرت فيه الزوجة أنها تزوجت قبل 35 عاما على مهر مسلم قدره 50 ألف ريال، وأنجبت 5 أبناء وبنات، وتمتلك منزلا تقيم فيه في حي راقٍ بجدة، وأن زوجها خرج من المنزل بعد زواجه من فتاة عربية، وهجرها وأصبح لا يأتي المنزل إلا ساعات قليلة في العام الواحد.

وقالت الزوجة في دعواها إنها طلبت منه الطلاق لتضررها من هجره وظل يرفض ما دعاها إلى إقامة دعوى فسخ نكاح، وأجاب الزوج أن المدعية زوجته وهي من طردته من المنزل الذي تمتلكه وغيرت (المفاتيح)، وحاول الصلح معها لكنها رفضت.

واستمعت المحكمة للطرفين، وتمسكت بطلب بفسخ نكاحها، وبعد التأمل ثبت للمحكمة أن الزوج هجر زوجته فترة طويلة، وأنها لا ترغب البقاء معه لهجره لها، وتتمسك بطلبها في فراقه، وخلصت الدائرة القضائية إلى الحكم بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض وأمرت محكمة الاستئناف إصدار صك يتضمن منطوق الحكم.

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