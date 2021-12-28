السعودية تفرض غرامة كبيرة على صيد «طيرها الأندر في العالم»

فرضت السلطات السعودية، ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، غرامة كيرة تصل إلى 100 ألف ريال على صيد طائر العقعق العسيري.

وقالت الوزارة على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن العقعق العسيري، من أندر الطيور في العالم وتبقى منه 100 زوج فقط في منطقة عسير.

وأكدت وزارة البيئة أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية يعمل على وضع برنامج لإعادة تأهيله وإكثاره.

ويُعرف هذا الطائر، متوسط الحجم، بذكائه العالي ويُطلَق عليه محليًا اسم العقعق تعبيرًا عن الأصوات البديعة التي يصدرها.

ويزدان ريش العقعق العسيري بلونيه الأسود الداكن والأبيض، وكذلك ريش مصطبغ باللون الفيروزي الأخاذ، وعُشه عبارة عن قبة ضخمة، وعادة ما يبنيه على ارتفاع يتراوح ما بين 4-7 أمتار على شجرة من أشجار العرعر أو الأكاسيا.

وتشتهر جبال عسير، موطن العقعق العسيري، بأنها منطقة فريدة وذات أهمية عالمية للمحافظة على التنوع الحيوي.

وتُعد المملكة إحدى الدول الأساسية الواقعة على واحد من أطول المسارات لرحلات الطيور المهاجرة في العالم حيث تتجمع بها أعداد كبيرة من الطيور من أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويبلغ وزن طائر العقعق العسيري 240 غرامًا، وطوله 46 سم.

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