لحظة مرعبة لصاعقة تضرب رجلا في اندونيسيا «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رصدت كاميرات مراقبة لحظ مرعبة لنزول صاعقة بصورة مباشرة على حارس أمن،«35عامًا» في فناء شركة للمعدات الثقيلة، في العاصمة الاندونيسية جاكرتا، وبدت الصاعقة وكأنها قنبلة وانفجرت فوق رأس الحارس الذي سقط ارضا متأثرا بقوة وتأثير الضربة.

ويوثق الفيديو الذي نشره موقع «نيوز ديتك»، وتم تداوله على نطاق واسع، كيف كان الرجل يمشي حاملا مظلته، ثم وبشكل مفاجيء وقع مايشبه الإنفجار ليسقط الرجل ارضا بينما يسرع عدد من العمال نحوه في محاولة لانقاذه.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الرجل نجا بإعجوبة من الموت لكنه تعرض لحروق خطيرة في جسده، ويُعتقد أن جهاز الاتصال اللاسلكي الخاص بالحارس، والذي كان يحمله في يديه، هوي الذي اجتذب البرق.

وبحسب «روسيا اليوم» تصل الوفيات الناجمة عن الصواعق المئات في ارجاء العالم، ويعاني أولئك الذين ينجون من أعراض سكتة قلبية وحروق شديدة وتلف في الدماغ مدى الحياة.

ويُستهدف الرجال بالصواعق أكثر من النساء، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، والتي تنص على أن حوالي 85٪ من وفيات الصواعق هم من الرجال. ويُعتقد أيضًا أن حمل مظلة يزيد من فرص الضربة المباشرة.

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