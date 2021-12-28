عجمان تطلق أنشطة للزوار تزامناً مع «أجمل شتاء في العالم»

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلنت إمارة عجمان تفعيل أنشطتها الشتوية تزامناً مع انطلاق «حملة أجمل شتاء في العالم»، كجزء من مشاركتها في هذه الحملة الوطنية الترويجية الموحدة للدولة، والتي تهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية في الإمارات في موسم الشتاء، والتعرّف إلى المقومات الطبيعية والجغرافية والتراثية الجميلة في شتى مناطقها، والاحتفاء بالمزايا والمعالم المميزة التي تنفرد بها كل إمارة.

وتعمل دائرة التنمية السياحية في عجمان على جذب الزوار المحليين من داخل الإمارات، إذ تعتبر السوق المحلية من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، وذلك لخوض تجربة مثيرة في قطاعها السياحي والفندقي المتميّز، حيث تستحوذ المعالم السياحية في الإمارة على حصة متنامية من اهتمام العائلات والأفراد، في ظل توفر البرامج السياحية والترفيهية المتنوعة لهم، وتطور البنية التحتية التي جعلت من عجمان إحدى أهم الوجهات السياحية في الدولة التي تمكّنت من استقطاب شرائح سياحية جديدة.

وتواصل إمارة عجمان استقطاب الزوار بفضل العديد من المقومات السياحية البارزة كالمواقع التراثية الفريدة، والشواطئ الخلّابة، والمرافق السياحية والترفيهية، وغابات شجر القرم في محمية الزوراء بالإضافة إلى الفنادق ذات المعايير العالمية، وما تقدّمه الإمارة من عروض وفعاليات وأنشطة متنوعة، خصيصاً لهذه الفترة من العام والتي تأتي متزامنة مع حملة «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الوطنية الموحدة للترويج للمقومات السياحية الخاصة بدولة الإمارات، والتي تشارك فيها كل الدوائر السياحية الحكومية العاملة في الدولة، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.

ومن هذه الفعاليات والأنشطة الموجّهة للجمهور في إمارة عجمان، ينظّم سيتي سنتر عجمان، ولأول مرة، «مهرجان المأكولات والمرح – Outdoors» خلال هذا الموسم الشتوي، وتقدّم فنادق عجمان عروضاً حصرية ومتنوعة على أسعار الإقامة الفندقية والمطاعم العالمية والنوادي الصحية، خلال الموسم الشتوي، بما فيها احتفالات رأس السنة الميلادية.

وتمتد الأنشطة والفعاليات الشتوية لتشمل منطقتي مصفوت والمنامة، حيث افتتحت إدارة بلدية مصفوت وإدارة بلدية المنامة، الدورة الرابعة من مهرجاني ربيع مصفوت وربيع المنامة، اللذين يهدفان إلى تسليط الضوء على العادات الأصيلة والموروثات الشعبية، ودعم كل المواهب الرياضية.

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