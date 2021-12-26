نفوق ألفي طائر بري بإنفلونزا الطيور في إسرائيل

المصدر: عواصم - أ. ف. ب

تسبب تفشٍ لإنفلونزا الطيور بنفوق أكثر من ألفي طائر كركي بري في محمية بشمال إسرائيل، وهو رقم مرتفع بشكل غير معتاد بسبب الإنفلونزا الموسمية، وفق ما ذكرت سلطة الطبيعة والحدائق الاحد.

وقال أوهاد حتسوفي الخبير التابع لسلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إنه بالإضافة إلى هذا النفوق، يعتقد أن عشرة آلاف طائر آخر أصيب بالفيروس.

وأوضح أوري نافيه وهو عالم بارز في سلطة الطبيعة والحدائق الاسرائيلية أن الفيروس يضرب إسرائيل كل عام، لكن تفشي المرض هذا العام أكبر بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. ووصف عدد الطيور النافقة بأنه "استثنائي".

وككل عام، وصل حوالى مئة ألف من طائر الكركي البري إلى إسرائيل منذ أكتوبر، ويقدر أن أكثر من 40 ألفا منها بقيت في المنطقة.

واكتشفت إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" في بعض قطعان الدجاج في شمال إسرائيل، وفق وزارة الزراعة. وأوقفت الوزارة بيع البيض من المزارع المتضررة.

ونادرا ما ينتشر فيروس "إتش 5 إن 1" بين البشر، لكن حالات تفش سجلت في الماضي.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، أودى فيروس "إتش 5 إن 1" بأكثر من 450 شخصا، معظمهم في إندونيسيا ومصر وفيتنام، منذ العام 2003.

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