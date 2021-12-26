"واتساب" يستعد لطرح ميزة جديدة طال انتظارها!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت تقارير صحافية عالمية عن اختبار منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب"، ميزة جديدة تجعل المكالمات الصوتية الفردية والجماعية أكثر سهولة وجودة.

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو"، إلى أن "واتساب"، المملوكة لشركة ميتا أو فيس بوك سابقًا، تختبر حاليًا واجهة جديدة للمكالمات الصوتية.

وأظهرت لقطات شاشة مسربة من داخل إدارة "واتساب"، تلك الواجهة الجديدة، التي تجعل المكالمات الصوتية أكثر إحكامًا وحداثة، وتنظم المساحة المتاحة بالهاتف.

ومن المنتظر أن تطرح "واتساب" تلك الميزة في نسختها التجريبية قريبًا، قبل أن تطرحها على إصدارها في نظام تشغيل "أندرويد"، وباقي أنظمة التشغيل في وقت لاحق.

وتختلف تلك الواجهة عن الميزة الأخرى، التي سَبَق أن طرحها تطبيق "واتساب"، والتي تتمثل في معاينة الرسائل الصوتية قبل إرسالها؛ فتلك الميزة تتركز على المكالمات الصوتية، ومنح المستخدمين خيارات أوسع لإدارتها.

وستكون واجهة المكالمات الصوتية الجديدة، فرصةً لأن يُجري المستخدمين اجتماعاتهم بشكل أكثر سهولة وبجودة صوت أفضل مما هو متاح حاليًا.

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