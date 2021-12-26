السعودية.. أطلقوا الرصاص على «جهاز رادار» ووثقوا دليل الادانة..«فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الشرطة السعودية، إلقاء القبض على 3 أشخاص صوروا عملية إطلاقهم النار على جهاز رادار رصد السرعة ونشره، في محافظة الأمواه في منطقة عسير جنوبي المملكة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس».

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة عسير في بيان له إن «الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأمواه تمكنت من تحديد هوية 3 أشخاص، والقبض عليهم بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره».

وأشار إلى أن المنفذين هم من الجنسية السعودية، لافتا إلى أن «إجراءات الاستدلال الأولية أشارت إلى تورط أحدهم في المتاجرة بالأسلحة».

وأكد أنه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة عسير:



القبض على ثلاثة مواطنين بعد تباهيهم بإطلاق النار من سلاح ناري بحوزة أحدهم على جهاز رصد آلي (ساهر) ما أدى إلى إتلافه، وتصوير ذلك ونشره.

.

.

pic.twitter.com/mfEPrZx4zq — أخبار الوطن (@AlwatanNews24) December 25, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news