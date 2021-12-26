أمسية أدبية في النادي الثقافي العربي احتفاءً بـ «أم اللغات»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، نظّم النادي الثقافي العربي في الشارقة، ندوة أدبية أحياها الشعراء جابر الخلصان وأكرم قنبس وأميرة توحيد، وشارك فيها الدكتور أحمد عقيلي بمداخلة حول جماليات وعبقرية اللغة العربية، وأدار الأمسية الشاعر محمد إدريس، الذي قال إن «اللغة العربية هي لغة الجمال والإبداع والإيقاع التي وسعت كل شيء، وحوت كتاب الله المعجز، واستمرت لغة حية قوية لما يتجاوز الآن 16 قرناً، ولاتزال حية قادرة على العطاء».

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