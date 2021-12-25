دخلا موسوعة غينيس بإنجاز «صعب المنال»..«فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

دخل أخوان من فيتنام، موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، بعدما نجحا من صعود 100 درجة، بطريقة أكروباتية، حيث حمل أحدهما الآخر على رأسه، خلال 53 ثانية.

ووصف جيانج الإنجاز بأنه «صعب المنال»، مضيفا: «حافظنا على معدل تنفسنا، وكانت أقدامنا ثابتة، وصعدنا الدرجات بسرعة معتدلة حتى خط النهاية».

وذكرت وكالة «يو بي آي» للأنباء، فإن الشقيقين حطما الرقم القياسي في حدث نظم في كاتدرائية سانت ماري في جيرونا بإسبانيا.

وقال الأخوان إن منظمي الحدث اضطروا لبناء 10 درجات إضافية، حيث أن الكاتدرائية كان بها 90 درجة فقط.

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