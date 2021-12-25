فعاليات وعروض فنية عالمية بـ «أتلانتس» دبي

المصدر: الإمارات اليوم

تأكيداً على مواصلته استقطاب أبرز الفعاليات والعروض الفنية العالمية إلى دبي، أعلن منتجع أتلانتس النخلة في دبي عن برنامجه للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2022، والذي يضم عدداً من الأنشطة الاستثنائية لاستقبال العام الجديد، بما في ذلك فعالية مع غينيس للأرقام القياسية لمحاولة تحقيق لقب أكبر هرم من الكؤوس الزجاجية في العالم، بالإضافة إلى حفلٍ خاصٍ للمغني البريطاني الشهير روبي ويليامز.

وسيحتوي هرم الكؤوس الزجاجية الضخم الذي سيعرض داخل خيمة أساطير في المنتجع، على 55 ألف كأس وسيبلغ ارتفاعه نحو 10 أمتار، إذ يسعى المنتجع إلى تحطيم الرقم القياسي السابق الذي وصل إلى 50.116 كأساً.

ودعماً لمشروع «أطلس» للاستدامة التابع للمنتجع، سيتم إعادة تدوير جميع الكؤوس وتحويلها إلى عبوات زجاجية قابلة لإعادة الملء، على أن يتم استخدامها في منتجع ومساكن «أتلانتس ذا رويال» المقرر افتتاحه أواخر عام 2022، والبالغ عدد غرفه 795.

وسيستمتع الضيوف الذين سيحجزون مأدبة العشاء الخاصة بليلة رأس السنة، بحفل غنائي مميز يحييه روبي ويليامز ويقدم خلاله مجموعة من أفضل أغانيه، مثل Feel، وAngels، وRock DJ، وLet Me Entertain You. وسيلي حفل روبي ويليامز عرض ضخم للألعاب النارية التي ستضيء سماء دبي، والذي يُعَد أكبر احتفال بقدوم العام الجديد يقام كل سنة في المدينة وينتظره الجميع.

سينطلق برنامج ليلة رأس السنة من داخل خيمة أساطير في منتجع أتلانتس النخلة في دبي، حيث ينتظر الضيوف أفضل المقبلات والمرطبات المنعشة، يليها عروض حية تؤديها فرقة موسيقية من 30 شخصاً، بالإضافة إلى استعراضات راقصة طوال فترة الليل. ويمكن للضيوف تجربة البوفيه الفاخر الذي يضم المئات من أشهى الأطباق، بما فيها سرطان البحر، والكافيار، والسوشي، ومجموعة مختارة من الحلويات اللذيذة.

أما بالنسبة لعشاق موسيقى الـ«هاوس»، فسيقدم الديجيهان الإنجليزيان Camelphat حفلةً لا تُنسى في مطعم «وايت» الشاطئي كجزءٍ من فعالية «بالماراما» الأسطورية التي تُنظَّم في إيبيزا بإسبانيا.

ويمكن للضيوف الباحثين عن خيارات أخرى لقضاء ليلة رأس السنة في أجواءٍ أكثر استرخاءً، الاستمتاع بتناول الطعام تحت الماء وسط إطلالات خلابة في مطعم «أوسيانو» الذي سيقدم بهذه المناسبة قائمة من ثماني وجبات فريدة.

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