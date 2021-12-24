"بسبب فستان الفرح".. مصرع عروس مصرية وشقيق العريس بحادث دام

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

لقيت عروسة مصرية وابنة خالتها وشقيق العريس مصرعهم، في حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ربع نقل بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعي" بالإسماعيلية وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.

وتلقت الشرطة المصرية اخطارًا يفيد بتصادم موتوسيكل يقوده شاب وبرفقته فتاتين، أصطدم بسيارة ربع نقل تحمل خضاراً وفواكه بعد أن اختلت عجلة القيادة في يد سائق الدراجة البخارية ليصطدم بالسيارة، ويلقي قائد المركبة والفتاتين مصرعهم في الحال.

على الفور انتقل رجال الشرطة ودفع مرفق الإسعاف بثلاثة سيارات إسعاف لمكان الحادث وتبين وفاة كلا من أسماء محمد ناجى، 23 عامًا، مقيمة بالصالحية الجديدة، وهى عروسة كانت تستعد للزفاف، وابنة خالتها هاجر توفيق إبراهيم 23 عامًا، مقيمة بمدينة فايد، وشقيق العريس، محمد فتحي إبراهيم، 23 عامًا، مقيم أولاد صقر بمحافظة.

وأكد مصدر أمني أن المتوفين، كانوا على متن دراجة نارية في طريقهم إلى مدينة التل الكبير لحجز فستان الزفاف للأولى، الذي كان مقرر له خلال أيام، ووقع الحادث، بطريق "القصاصين – الزقازيق الزراعي"، أمام عزبة البغادة، دائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وتم نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي.

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