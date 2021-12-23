فيديو مأساوي لوفاة شاب وحماته وعامل صعقاً بالكهرباء

المصدر: إعداد: سمير سعيد

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد تعرضهم لصدمة كهربائية أول من أمس الثلاثاء، حيث انفصل سلك الجهد العالي عن العمود وتسبب في حدوث صدمة كهربائية لامرأة ورجلين في بلدة برازيلية.

وفقًا لإدارة الإطفاء العسكرية، توفي الميكانيكي جوناس إدواردو ليما دا سيلفا البالغ من العمر 23 عامًا؛ وحماته، ليزا فاليريا دا كونسيساو سيلفا، 51 عامًا؛ وعامل توصيل المياه يبلغ من العمر 65 عامًا نيفالدو باتيستا دي ألبوكيرك.

ووفقا لشهود العيان فقد هطلت الأمطار قبل وقت قصير من صعق الضحايا بالكهرباء.

وبحسب ما أفاد به رجال الإطفاء، فإن فرقًا من الشرطة العسكرية والشرطة المدنية ومعهد علم الإجرام، حضروا لموقع الحادث.

وأعربت الشركة المسؤولة عن الشبكة الكهربائية في بيان عن أسفها للحادث وقالت إنها "تحقق في أسباب الحادث وتساعد الجهات المختصة".

ومع ذلك، فإنها "ستقدم كل الدعم اللازم لعائلات الضحايا".

وانقطعت إمدادات الطاقة في المنطقة لإجراء إصلاحات للشبكة الكهربائية.

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