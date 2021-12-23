زوجان استراليان يتصديان بشجاعة للص حاول سرقة سيارتهما «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أثارت لقطات كاميرات المراقبة في منزل زوجين استراليين، الاعجاب والتشجيع بعد رصدها لقيام هذين الزوجين بمنع لص من سرقة سيارتهما.

أثبت الزوجان أنهما «ثنائي مثالي»، عندما تعاونا بطريقة أثارت الاعجاب لإيقاف لص حاول سرقة السيارة.

وظهر في الفيديو لص اقتحم سيارة الزوجان، ليهرع الزوج إلى السيارة عند رؤيته اللص، ويتعلق بباب السيارة، برغم من قيادة اللص لها. ومع إصرار الزوج، نجح بدخول السيارة أثناء قيادتها، والدخول ومواجهة اللص داخل السيارة، وإجباره على إيقافها.

وعندما ترجل اللص من السيارة في محاولة للهروب، ظهرت الزوجة وبيدها عصا غليظة، وبدأت الزوجة بضرب اللص بالعصا، ليترنح في مكانه قبل أن يفر هاربا من المكان.

ولاقى الفيديو إعجابا كبيرا من مستخدمي الإنترنت، الذين وصفا الزوجان «بالخارقين» لاتحادهما معا لإيقاف عملية سرقة.

Couple dramatically stop suspected thief from stealing their car pic.twitter.com/zO9eRPjZMi — The Sun (@TheSun) December 20, 2021

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