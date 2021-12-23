أمريكي يسرق جسرا ويأخذه إلى منزله.. طوله 18 مترا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استخدم مواطن أمريكي رافعة لسرقة جسر طوله 18 مترًا في شرق ولاية أوهايو الأمريكية.

وبحسب منشور للشرطة المحلية على "فيسبوك": اكتشف المحققون أن المشتبه به هو ديفيد براملي (63 عاما)، حيث قام بتفكيك الهيكل، وتحميل الأجزاء على سيارته برافعة ونقلها إلى منزله.

في الخريف، تم نقل الجسر، الذي كان يقع في إحدى الحدائق، إلى حقل مفتوح أثناء أعمال الترميم، وحاليا الخطط جارية لإعادة الجسر إلى موقعه.

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