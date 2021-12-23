«عين دبي» تستقبل العام الجديد بمجموعة متنوعة من الباقات العائلية والعروض

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحتفل عين دبي بسهرة رأس السنة الجديدة في حفل «روك ستار» مميز في بلازا عين دبي مع إطلالة مميزة على جميرا بيتش ريزيدنس ونخلة جميرا. ويتضمن الحفل أروع الإيقاعات والألحان التي يقدّمها أبرز منسقي الأغاني، بالإضافة إلى محطات الطعام والمشروبات المؤقتة.

وتنطلق الفعالية المذهلة، الساعة 09:30 مساءً وتستمر لغاية 12:30 بعد منتصف الليل، حيث تتألق سي سايد بلازا بالأجواء الاحتفالية الراقصة على يد نخبة منسقي الأغاني ترحيباً بعام 2022.

وسيحظى كل الضيوف بفرصة الاختيار من تشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق ضمن تجربة البوفيه المفتوح في عين دبي، لتكون أفضل بداية ممكنة للعام الجديد بفضل العديد من المحطات الحية لتحضير الأطعمة من مختلف المطابخ العالمية.

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