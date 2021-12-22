"أغبى سؤال" خلال ثانيتين يتلقاه "سبايدر مان" عند شباك التذاكر.. فيديو

المصدر: إعداد: سمير سعيد

انتشر مقطع فيديو مضحك لأحد عشاق شخصية "سبايدر مان" (الرجل العنكبوت)، ترك مستخدمي الإنترنت مصدومين تمامًا.

الفيديو الذي شاركه في الأصل Dylan على حسابه في "انستغرام" يظهر شخصًا يمشي إلى كشك حجز التذاكر في السينما مرتديًا قناع "سبايدر مان".

في بداية الفيديو، وجه الشخص الذي يرتدي قناع "سبايدر مان" التحية لأمين الصندوق، وطلب تذكرتين، وذلك لحضور فيلم " Spider-Man: No Way Home" ولذلك يرتدي قناع "سبايدر مان".

ورداً على ذلك، يسأل أمين الصندوق، "لأي فيلم؟" بينما بدا سؤال أمين الصندوق طبيعيًا تمامًا، ترك الفيديو عشاق "سبايدر مان" في حالة صدمة تمامًا وهم يفكرون كيف يمكن لأمين الصندوق طرح هذا السؤال وأمامه شخص يرتدي قناع "سبايدرمان"، واعتبروا أن هذا "أغبى سؤال".

حصد الفيديو أكثر من 149 ألف مشاهدة وآلاف ردود الفعل.

بينما لم يستطع البعض التوقف عن الضحك على الفيديو المضحك، شارك آخرون وجهة نظرهم بأن هذا المقطع يستحق المزيد من المشاهدات والإعجاب.

في هذه الأثناء، سأل بعض المعجبين من أين اشترى الرجل قناع الرجل العنكبوت.

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