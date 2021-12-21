اللغة العربية وساعة فاخرة بين الشروط.. مطلوب عامل توصيل براتب 13 ألف دولار

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشر موقع إعلانات في روسيا وظيفة شاغرة عامل توصيل هدايا، وتهنئة لكبار رجال الأعمال والمسؤولين براتب خيالي لخدمات التوصيل يبلغ قرابة 13500 دولار في الشهر.

ووفقا لإعلان تم نشره على موقع Avito فإن على المتقدم تلبية أكثر من عشرة شروط، منها

امتلاك المتقدم لسيارة خاصة فاخرة، ورخصة حمل سلاح، وامتلاكه بدلات رسمية فاخرة، بالإضافة لساعة يد باهظة الثمن. كما يجب على المتقدم أن يكون حاصل على فيزا شنغن مفتوحة وأن يكون قد أخذ لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وتحديدا Pfizer.

بالإضافة لذلك يتوجب على المتقدم إتقان 3 لغات وهي الروسية والإنجليزية بشكل أساسي ولغة ثالثة خيارية مثل العربية أو الصينية.

وبحسب «روسيا اليوم» شككت إذاعة Business FM بهذا الإعلان، حيث حاولت معرفة تفاصيل أكثر عن الوظيفة الشاغرة لكن الجهة المسؤولة عن الإعلان رفضت تقديم معلومات توضيحية، وقالت إن التفاصيل ستقدم خلال مقابلة شخصية مع الشخص المناسب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news