مطعم مصري يطلق «تحدي الأكيلة»..اربح 1000 او تخسر 200

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أطلق مطعم مصري تحديا موجها لزبائنه، كطريقة مبتكرة للدعاية، وهذه المبادرة وجهها المطعم «للأكيلة» ومن يعتقدون أن لديهم شهية وقدرة على تناول كميات كبيرة من الطعام، مقابل الحصول على جائزة وأطلق المطعم على هذا التحدي اسم «تحدي الأكيلة».

وطوال شهر ديسمبر الجاري، سيقدم المطعم وجبة تضم أكثر من نوع من الطعام ويطلب من المشاركين فيه الانتهاء منها في مدة لا تزيد عن 15 دقيقة (ربع ساعة)، وفي هذه الحالة فقط تصبح الوجبة مجانية ويحصل الفائز على جائزة مالية قيمتها 1000 جنيه مصري. بحسب صحيفة «الوطن».

ورغم أن الأمر يبدو سهلا إلا أن نوعية الأطعمة التي تقدم في التحدي كثيرة، ويفشل الكثير في النجاح فيه وبالتالي يخسرون مبلغ 200 جنيه ثمن الوجبة.

ويضم التحدي «سندوتش تريبل تشيكن 3 طبقات، تشيز تركي، دابل بيف برجر، اتنين باكيت بطاطس»، بالإضافة إلى لتر من المياه الغازية.

وأشار المطعم إلى أن الإقبال على التحدي كبير منذ بداية الشهر الجاري، لكن اثنين أو ثلاثة فقط هم من نجحوا في التحدي وحصلوا على الجائزة.

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