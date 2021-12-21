فنان عراقي يرسم أكبر لوحة في العالم من الخيوط والمسامير

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نجح الفنان العراقي سعيد هويدي، في رسم صورة أخاذة لملهمة عربية متقبلة لمرض البهاق باستخدام خيوط ومسامير فقط، ليحقق بذلك لقب «غينيس» للأرقام القياسية لأكبر عمل فني بالخيط والمسمار في العالم.

واشترطت «غينيس» للأرقام القياسية معايير صارمة لاعتماد هذا الرقم القياسي، أبرزها استخدام خيط متصل واحد ليشكل الصورة المطلوبة، التي بلغت أبعادها 6.3 أمتار مربعة (نحو 67 قدماً مربعة و20 إنشاً).

وشكلت اللوحة 500 مسمار و6637 متراً من الخيوط، أي ما يفوق ارتفاع جبل كليمنجارو الشهير في إفريقيا أو ثماني مرات من طول برج خليفة الأشهر في دبي. وتزينت اللوحة بملامح وجهٍ أخاذ للمؤثرة العربية لجينة صلاح، المرأة المصرية التي تنشد رفع الوعي حول مرض البهاق عربياً، واليوم عالمياً.

ويعكس العمل الفني تناسب اللونين الأبيض والأسود كإشارة إلى درجات الألوان لدى مرضى البهاق. حيث استفاد الفنان العراقي من الضوء الذي يتخلل الخيوط وينعكس على الخلفية لإيضاح ملامح لجينة، ويرسل رسالة سامية إلى مجتمع مرضى البهاق حول العالم.

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