متطوّعون يتدربون على إنقاذ الحيتان في نيوزيلندا

المصدر: ويلينغتون ■ أ.ف.ب

يتدرّب متطوّعون في العاصمة النيوزيلندية ويلينغتون على إنقاذ الحيتان الجانحة، إذ يمسك عناصر إنقاذ متدربون شبكة ثم يضعونها في المياه، ليطلقوا في البحر حوتاً وزنه طنّان من المطاط.

وتحت أمطار ويلينغتون، يعطي أحد المدرّبين توجيهات لطلّابه، قائلاً لهم «حافظوا على فتحة النفث مفتوحة، أنتم قريبون جدّاً من الذيل، يمكن لضربة واحدة أن تصيبكم والحوت بجروح خطرة».

ونقل المتطوّعون المتدرّبون من «بروجكت جوناه»، وهي منظمة غير حكومية لإنقاذ الحيتان في نيوزيلندا، النسخة المقلّدة العملاقة ونسخة أصغر وزنها 200 كيلوغرام إلى عمق البحر.

ويتيح الحوت المصنوع من المطاط والمملوء بالمياه للفرق الاستعداد لحالات طوارئ حقيقية، إذ تُعرف نيوزيلندا بتسجيلها أحد أعلى معدلات جنوح الحيتان في العالم.

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