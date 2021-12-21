فعاليات مشوّقة وجوائز نقدية في «ميركاتو» ضمن «دبي للتسوّق»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يستعد مركز التسوق ميركاتو، الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة لاستقبال السياح والزوار خلال الدورة الـ27 لمهرجان دبي للتسوق بالعديد من الفعاليات والعروض والجوائز القيّمة.

يقدم ميركاتو خلال المهرجان كوكبة من الفعاليات والعروض الترفيهية، بالإضافة إلى الخصومات الكبرى التي تراوح بين 25% و75% في متاجر ميركاتو وتاون سنتر جميرا، عدا عن الجوائز النقدية الأسبوعية.

ويحظى الزوار بفرصة المشاركة في السحب على الجوائز الأسبوعية التي أعدها ميركاتو وتاون سنتر جميرا للمتسوقين، فمقابل كل 200 درهم ينفقونها يمكنهم الفوز بجوائز نقدية اسبوعية بقيمة 15 ألف درهم.

وقالت مدير الاتصال في ميركاتو، نسرين بستاني: «يستضيف ميركاتو خلال فترة المهرجان وابتداءأَ من 26 ديسمبر وحتى 30 يناير المقبل العديد من العروض والفعاليات الترفيهية المستوحاة من ثقافات الدول الأوروبية، والعروض الجوالة، وورش عمل الأطفال التي تنشر البهجة والمرح في جميع أروقة ميركاتو».

ويقدم مهرجان دبي للتسوّق لزوّاره العديد من التجارب المميّزة والفريدة ضمن طيف واسع من العروض الترويجية، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة المشوّقة والمبتكرة، بالإضافة إلى فرص الربح الوفير، مع الكثير من الجوائز القيّمة التي تغيّر مجرى حياة الفائزين. ويعدّ مهرجان دبي للتسوّق من المهرجانات الأطول والأكثر استمرارية ويتمتّع بأصداء عالمية، ويترقبه سكّان وزوّار دبي كل عام، حيث يمكن قضاء أجمل وأمتع الأوقات عند التسوّق في مراكز التسوق وكذلك المتاجر التي تضم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الأسواق الخارجية المميزة، كما يمكن حضور العروض الترفيهية الحية والحفلات الموسيقية، وتناول أشهى المأكولات في العديد من الوجهات المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

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