تقدمت إلى الشرطة ببلاغ بتعرضها للاختطاف والاغتصاب فكانت المفاجأة

المصدر: إعداد: سمير سعيد

كشفت الشرطة الهندية، أن شكوى الاختطاف والاغتصاب التي قدمتها فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا غير صحيحة.

وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق لتعقب الجناة بعد بلاغ من الفتاة بتعرضها للاغتصاب، وقامت الشرطة ناجبور بفحص 100 كاميرا مراقبة لتعقب الجناة في الموقع الذي حددته الفتاة لوقوع الجريمة.

وخلال التحقيق، اكتشفت الشرطة أن الفتاة قدمت شكوى كاذبة بالاختطاف والاغتصاب لأنها أرادت الزواج من صديقها.

واختلقت الفتاة القصة حينما عارض أفراد عائلتها قرارها بالزواج من صديقهاـ حيث اعتقدت أنها إذا ادعت أنها تعرضت للاختطاف والاغتصاب، فإن عائلتها ستوافق على اختيارها للرجل الذي تريد الزواج منه.

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